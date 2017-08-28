У Польщі теж допускають, що після "Заходу-2017" РФ залишить бійців у Білорусі

У Польщі вважають, що Росія може залишити частину військ і техніки в Білорусі після завершення у вересні військових навчань "Захід-2017".



Про це заявив заступник міністра національної оборони Польщі Міхал Дворчік в інтерв'ю Польському радіо, повідомляє Ліга.net.



За його словами, РФ уже багато разів використовувала подібні ситуації для досягнення різних політичних цілей.



"Тому обґрунтованими можуть бути побоювання, якщо аналізувати політику Російської Федерації впродовж останніх років, і на цей раз вона захоче це зробити. Однією з можливостей, яка береться до уваги, є невиведення всіх підрозділів і всієї техніки з території Білорусі", – сказав Дворчік.



Він вважає, що такий сценарій чинитиме негативний вплив на ситуацію у Східній Європі.



"Польща дуже уважно стежить, що відбувається за східним кордоном. Зрештою, Північноатлантичний альянс також", – наголосив Дворчік.



Як відомо, "Захід-2017" – спільні стратегічні навчання армій Росії й Білорусі. Офіційно заявлено участь до 13 тисяч військових, неофіційні дані говорять про значно більше угруповання військ – до 100 тисяч осіб. Навчання пройдуть у два етапи – на території РФ і на семи полігонах у Білорусі.



15 серпня до Білорусі почали прибувати російські військові, які беруть участь у підготовці до спільних російсько-білоруських навчань "Захід-2017".



Раніше начальник Генерального штабу Збройних сил України Віктор Муженко припускав, що частина російських військ після навчань "Захід-2017" може залишитися на території Білорусі.



Секретар РНБО України Олександр Турчинов не виключав, що Росія може створити ударні угруповання військ для вторгнення в Україну на цих навчаннях.



Голова МЗС Латвії Едгар Ринкевич заявив, що в ході спільних російсько-білоруських військових навчань "Захід-2017" Латвії варто бути готовою до можливих провокацій.



А спеціальний представник Державного департаменту США по Україні Курт Волкер констатував, що навчання "Захід-2017" змушують західні країни бути готовими до будь-якого розвитку подій, у тому числі, військової агресії.