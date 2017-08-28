Обрізану карту в Броварах розслідують як сепаратизм

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Понеділок, 28 серпня 2017, 13:23

Броварська місцева прокуратура передала справу про розміщення мапи України без Криму до дня Незалежності перед міськрадою Броварів, оскільки справа розслідується за фактом сепаратизму.

Про це повідомляє прес-служба Генеральної прокуратури України.

Броварська місцева прокуратура здійснює досудове розслідування у цій справі за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність та недоторканність України) Кримінального кодексу України.

У прокуратурі зазначили, що відповідно до вимог ст. 216 Кримінального процесуального кодексу України територіальна підслідність визначена за Головним управлінням Служби безпеки України у місті Києві та Київській області.

Раніше "Українська правда" писала, що користувачів соцмереж обурила мапа України без Криму та Донецької і Луганської областей, розміщена в Броварах до Дня Незалежності.

Люди звернулися до поліції та СБУ з вимогою зняти мапу та покарати винних. Вже за кілька годин банер змінили, а керівника управління культури Броварської міської адміністрації звільнили. 

Українська правда

Теми: Бровари Крим
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