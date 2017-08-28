Обрізану карту в Броварах розслідують як сепаратизм

Броварська місцева прокуратура передала справу про розміщення мапи України без Криму до дня Незалежності перед міськрадою Броварів, оскільки справа розслідується за фактом сепаратизму.

Про це повідомляє прес-служба Генеральної прокуратури України.

Броварська місцева прокуратура здійснює досудове розслідування у цій справі за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність та недоторканність України) Кримінального кодексу України.

У прокуратурі зазначили, що відповідно до вимог ст. 216 Кримінального процесуального кодексу України територіальна підслідність визначена за Головним управлінням Служби безпеки України у місті Києві та Київській області.

Раніше "Українська правда" писала, що користувачів соцмереж обурила мапа України без Криму та Донецької і Луганської областей, розміщена в Броварах до Дня Незалежності.

Люди звернулися до поліції та СБУ з вимогою зняти мапу та покарати винних. Вже за кілька годин банер змінили, а керівника управління культури Броварської міської адміністрації звільнили.

Українська правда