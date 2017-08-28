Freedom House пояснила, чому оцінює Крим окремо

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Понеділок, 28 серпня 2017, 14:21

Карта, представлена ​​правозахисною організацією Freedom House, де Крим іншим кольором відділений від материкової частини України, відображає рівень свободи і демократії в світі, а не політичну приналежність територій.

Так пояснив 28 серпня у коментарі "Крим.Реаліі" матеріали проекту "Популісти і автократи: Подвійна загроза глобальної демократії" координатор правозахисної організації Freedom House в Україні Зорян Кісь.

"Це не політична карта, а карта рівня свободи і демократії. Позиція Freedom House чітка і незмінна: Крим - це Україна. Тут не може бути ніякої дискусії...", – підкреслив Кісь.

"Де-факто Крим знаходиться під контролем Росії, там діють російські закони, працюють так звані силові органи Росії. На цей факт не потрібно закривати очі. Тому ми оцінили Крим окремо від решти території України, але й окремо від Росії", – пояснює координатор.

Раніше Міжнародна правозахисна організація Freedom House проілюструвала звіт "Популісти та автократи: Подвійна загроза глобальній демократії" світовою мапою, на якій український Крим виділено як окрему територію.

Як відомо, в лютому 2017 року мережі вже розгорявся скандал через публікацію звіту Freedom House.

Теми: права людини Крим
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