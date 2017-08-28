Іспанці звинувачують Україну у цензурі через журналістів, що писали з ОРДО

Іспанських журналістів Антоніо Памплієгу і Мануеля Анхеля Састре видворили з України, що викликало обурення з боку журналістських організацій Іспанії.

Про це повідомили самі журналісти, передає видання El Mundo, передає Європейська правда.

Памплієгу і Састре видворили з України у п’ятницю після того як протримали майже 20 годин в аеропорту Києва.

Іспанські журналісти у 2015 році були включені у чорний список громадян, які становлять загрозу нацбезпеці України. Через це на них поширювалася заборона в’їзду до України терміном до 5 років. Після рішучого протесту іспанського уряду Київ зняв санкції з європейських журналістів у травні 2016 року. За словами Памплієги, він надав українським прикордонникам копію відповідного указу, а також інші документи, включно з дозволом працювати в зоні АТО.

"З’ясувалося, що Служба безпеки України включила нас у другий список, разом з іншими 40 іменами. Нас розглядають як загрозу національній безпеці і нам заборонений в’їзд до України до 2020 року" - повідомив Памплієга.

"До нас ставилися як до злочинців" - розповів Састре.

Офіційної реакції іспанського уряду на депортацію не було, іспанські ж ЗМІ називають те, що сталося нападом на свободу преси. Журналістські організації Іспанії Платформа захисту свободи інформації та Асоціація преси Мадрида закликали МЗС Іспанії вимагати від України пояснень через видворення журналістів, повідомляє видання Publico. Асоціація преси Мадрида, зокрема, назвала дії Києва "спробою авторитарного режиму ввести цензуру".

Памплієга і Састре – незалежні журналісти, вони стали відомі після того, як провели майже 10 місяців у полоні "Фронту Нусра" у Сирії і були звільнені в травні 2016 року. В Україні вони перебували в грудні 2014 року і висвітлювали події "по обидва боки лінії фронту.

Водночас, деякі журналістські матеріали справдді могли викликати занепокоєння СБУ, і журналісти підтверджують своє авторство щодо них. Так, в одному з своїх останніх дописів в Instagram Антоніо Памплієга нагадую про "бомбардування Первомайська українською армією" у 2014 році. А у дописі від 24 серпня минулого року він наводить дані про унікальну промисловість Донбасу і додає таку цитату співрозмовника, керівника шахти ім. Челюскінців на окупованій частині Донбасу: "Київська влада це добре знає, саме тому намагається покінчити з економікою регіону за допомогою обстрілів. Адже покінчити з шахтами шахт - це означає знищення засобів для існування для тисяч сімей в регіоні і приречення їх на голодну смерть. Війна - це противна річ".

В статті від 2014 року за назвою "В глибинах Донбасу: українська війна затоплює знамениті шахти", звідки взято цю цитату, відсутня думка української сторони і лише наводиться інформація про те, як українська армія знищує інфраструктуру Донбасу.