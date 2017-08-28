Кримського прокурора-перебіжчика звинувачують у держзраді

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Понеділок, 28 серпня 2017, 17:19

Прокуратурою Автономної Республіки Крим направлено до суду обвинувальний акт щодо колишнього прокурора, причетного до незаконного переслідування заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Ільми Умерова.

Про це повідомляє прокуратура АР Крим.

Ймовірно йдеться про Олега Сардинова, який до недавнього часу брав участь у судовому процесі на Умеровим в якості держобвинувача.

"У ході розслідування кримінального провадження отримано беззаперечні докази, які підтверджують, що колишній прокурор відділу прокуратури Автономної Республіки Крим...надав представникам окупаційної влади допомогу у проведенні підривної діяльності проти України", – йдеться у повідомленні.

У відомстві також зазначають, що одним із порушень, за які судитимуть правоохоронця, є фальсифікації матеріалів справи стосовно Ільми Умерова.

Обвинуваченому загрожує покарання у виді позбавлення волі на строк від дванадцяти до п’ятнадцяти років.

Як відомо, справу проти Ільмі Умерова було порушено у травні 2016 року у анексованому Криму  за "заклики до розвалу РФ" в ефірі ATR.  Пізніше Умерова позбавили одного з ключових адвокатів - Миколи Полозова, перевівши його зі статусу захисника у статус свідка.

21 березня 2017 року у так званій прокуратурі Криму слідчий ФСБ вручив Умерову обвинувальний вирок у його справі, матеріали якої були направлені в суд Бахчисарая.

31 травня відбулося попереднє засідання суду, яке пройшло у закритому режимі.

28 червня у справі змінили прокурора.

Теми: Крим
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