Найголовніше за день

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Понеділок, 28 серпня 2017, 21:00

Добірка найважливіших новин за 28 серпня на Українській правді.

Про вибух на Грушевського. На даний час слідчі відпрацьовують кілька версій скоєння злочину, серед яких замах на життя військовослужбовця через професійну діяльність, а також вчинення злочину з хуліганських мотивів.

Про декларацію Порошенка. За результатами перевірки уповноважені особи НАЗК встановили достовірність задекларованих відомостей у деклараціях за 2015 і 2016 роки. Точність оцінки задекларованих активів відповідає даним, отриманим з наявних джерел. Також не виявлено конфлікту інтересів та ознак незаконного збагачення.

Про Суркісів. Окружний адмінсуд Києва повністю задовольнив позов 6 компаній, пов'язаних з родиною Суркісів, до НБУ, Фонду гарантування, Мінфіну і "Приватбанку" про визнання протиправним рішення про списання коштів пов'язаних осіб.

Про Димінського. Адвокат бізнесмена Петра Димінського Микола Лисий не може відповісти, коли його підзахисний може повернутися в Україну і дати свідчення.

Про сина Шуфрича. Чоловік, якого 26 серпня на Bentley збив на пішохідному переході син нардепа від Опоблоку Нестора Шуфрича, перебуває у важкому стані в реанімації.

Про УЗ. У фінансовому плані ПАТ "Українська залізниця" на 2017 рік передбачається зменшення обсягу пасажирських перевезень без подорожчання вартості проїзду.

Про Боїнг. США не розкривають наявні докази того, що малайзійський "Боїнг-777" в липні 2014 року було збито на сході Донецької області з підконтрольної сепаратистам території, оскільки американські спецслужби зацікавлені зберегти в таємниці свої джерела інформації.

Теми: Порошенко Шуфрич Укрзалізниця
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