ОБСЄ зафіксувала сотні вибухів за 5 днів в зоні АТО

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Понеділок, 28 серпня 2017, 21:28

Спеціальна моніторингова місія Організації з безпеки і співпраці в Європі зафіксувала 360 вибухів в Донецькій області та 271 - в Луганській в період 23-27 серпня.

Про це йдеться в звітах місії, передають "Українські новини".

Вказується, що місія стежила за повідомленнями про жертви серед цивільного населення в Петровському районі Донецька.

Спостерігачі СMM зафіксували пошкодження цивільних об'єктів, викликане обстрілом у Лукові Донецької області.

Також співробітники місії продовжили спостерігати за районами роз'єднання сил і засобів.

Як відомо, від початку доби 28 серпня обстановка у районі проведення АТО не зазнала суттєвих змін. Незаконні збройні формування зменшили активність вздовж усієї лінії розмежування, - повідомили у штабі АТО.

Теми: ОБСЄ АТО Донбас
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