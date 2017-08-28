ОБСЄ зафіксувала сотні вибухів за 5 днів в зоні АТО
Спеціальна моніторингова місія Організації з безпеки і співпраці в Європі зафіксувала 360 вибухів в Донецькій області та 271 - в Луганській в період 23-27 серпня.
Про це йдеться в звітах місії, передають "Українські новини".
Вказується, що місія стежила за повідомленнями про жертви серед цивільного населення в Петровському районі Донецька.
Спостерігачі СMM зафіксували пошкодження цивільних об'єктів, викликане обстрілом у Лукові Донецької області.
Також співробітники місії продовжили спостерігати за районами роз'єднання сил і засобів.
Як відомо, від початку доби 28 серпня обстановка у районі проведення АТО не зазнала суттєвих змін. Незаконні збройні формування зменшили активність вздовж усієї лінії розмежування, - повідомили у штабі АТО.
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