Екс-канцлера ФРН Шредера запропонували в кирівники "Роснефти"
Екс-канцлера Німеччини, голову комітету акціонерів Nord Stream AG Герхарда Шредера запропонували призначити головою ради директорів "Роснефти".
Відповідна директива узгоджена профільними відомствами та внесена в уряд РФ, повідомило "Интерфаксу" джерело, знайоме з текстом проекту директиви уряду.
У документі пропозицію доручити посаду Шредеру пояснюють тим, що він є "авторитетним політиком світового масштабу, який послідовно виступає за стратегічне співробітництво Німеччини та Європи з Росією в енергетичній сфері", пише агентство.
Крім того, екс-канцлер має виключні компетенції і досвід незалежного директора в найбільших російських і міжнародних нафтогазових компаніях, в тому числі на посаді голови ради директорів, говориться в пояснювальній записці.
Раніше колишній канцлер Німеччини Герхард Шредер прийняв рішення висунути свою кандидатуру на місце в раді директорів "Роснефти", незважаючи на критику на свою адресу серед ряду німецьких політиків.
В інтерв'ю швейцарській газеті Der Blick він заявив, що не має інформації про те, чому в "Роснефти" вирішили запропонувати йому поборотися за цей пост.
Позачергові збори акціонерів компанії, на якому буде обраний новий склад ради, пройде 29 вересня 2017 року.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.