Перший авіарейс Qatar Airways прибув до України
Рейс катарської авіакомпанії Qatar Airways вперше прибув до України.
Фото літака, що приземлився в аеропорту "Бориспіль", на своїй сторінці в Facebook опублікував міністр інфраструктури України Володимир Омелян.
Як відомо,з 28 серпня літаки авіакомпанії Qatar Airways почала здійснювати рейси з України.
29 серпня національна авіакомпанія Катару - Qatar Airways - проведе в Києві прес-конференцію у зв'язку з виходом на український ринок.
12 липня стало відомо, що Qatar Airways буде здійснювати щоденні вильоти в Бориспіль з Дохи.
Qatar Airways Company - національна авіакомпанія Катару зі штаб-квартирою в столиці країни місті Доха. Авіакомпанія виконує рейси по більш , ніж 150 пунктам призначення в Африці, Азії, Європі, Північній Америці, Південній Америці та Океанії.
Українська правда
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