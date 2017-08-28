В ОРЛО вбили двох "народних депутатів"

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Понеділок, 28 серпня 2017, 23:43

На території ОРЛО вбили двох "депутатів" самопроголошеної так званої "ЛНР" Миколу Кривоносова і Інну Кузнецову.

Про це йдеться у повідомленні на сайті "глави ЛНР" Ігоря Плотницького, передає російське агентство "РИА Новости".

Раніше "генпрокуратура ЛНР" заявила про вбивство в ніч з 26 на 27 серпня двох депутатів "Народної ради республіки".

Як відомо, до так званої "Народної ради ЛНР" входить 50 "депутатів".

Теми: Луганськ Донбас
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