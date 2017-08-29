Пропагандистам "Россия сегодня" відмовили в акредитації на зустріч глав МЗС країн ЄС

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Вівторок, 29 серпня 2017, 00:43

Естонія відмовила в акредитації співробітникам російського державного інформаційного агентства "Россия сегодня" на освітлення неформальної зустрічі глав МЗС країн ЄС, яка відбудеться 7-8 вересня в Талліні.

Про це йдеться в повідомленні на сайті Платформи Ради Європи на захист журналістики і безпеки журналістів.

"Естонське головування в Раді Європейського Союзу відхилило три запити на акредитацію від російського державного інформаційного агентства "Россия Сегодня" для висвітлення неофіційної зустрічі міністрів закордонних справ ЄС у Таллінні (Естонія), яка відбудеться 7-8 вересня 2017 року", - йдеться в повідомленні.

Запити були подані кореспондентом з Брюсселя Володимиром Добровольським і московськими співробітниками агентства Марією Кисельовою та Анастасією Седельниковою.

Естонська влада не надала пояснень про причини відмови. Перший заступник головного редактора "Россия Сегодня" Сергій Кочетков, заявив, що це вперше, коли інформаційне агентство стикається з такими обмеженнями в освітленні подій на вищому рівні в ЄС.

Теми: Естонія Росія ЄС
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