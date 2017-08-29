Окупанти провели запуск крилатої ракети в Криму

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Вівторок, 29 серпня 2017, 06:11

Під час військових навчань Росії на території окупованого Криму здійснилии запуск крилатої ракети з берегового стаціонарного ракетного комплексу "Скеля".

Про це з посиланням на міністерство оборони РФ повідомляє Укрінформ.

Запуск ракети провели в рамках планового залікового тактичного навчання угрупування різнорідних ударних сил Чорноморського флоту Росії на території окупованого Криму.

В навчаннях були задіяні 15 бойових кораблів і допоміжних суден флоту, а також морська авіація і безпілотні літальні апарати, додали в прес-службі.

"На кінцевому етапі польоту протикорабельної ракети багатофункціональний винищувач морської авіації флоту Су-30СМ перехопив повітряну ціль і знищив її, застосувавши авіаційну керовану ракету", – йдеться в повідомленні Міноборони РФ.

Як повідомлялось, у понеділок в окупованому Криму та на півдні Російської Федерації за сигналом бойової тривоги в рамках перевірки підняли всю авіацію і об'єкти ППО Росії.

Теми: Крим окупація Росія
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