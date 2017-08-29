Сеул скинув бомби на полігон біля кордону з КНДР

Чотири південнокорейських винищувача у відповідь на запуск балістичної ракети Пхеньяном скинули бомби на полігон біля кордону з КНДР.

Про це повідомив прес-секретар президента Південної Кореї Мун Чже Іна, пише DW.com.

Після чергового запуску північнокорейської балістичної ракети в Сеулі вжили відповідні заходи. Чотири винищувачі F-15K скинули бомби на полігон, розташований поблизу від кордону з КНДР. Під час навчань було відпрацьовано атаку на північнокорейське керівництво.

Національна рада безпеки Південної Кореї засудила ракетний запуск, назвавши його порушенням резолюції ООН. Згідно з документом, Пхеньяну заборонені запуски балістичних ракет.

Як повідомлялося, Північна Корея здійснила запуск ракети, імовірно, Hwasong 12 в східному напрямку. Збройні сили Південної Кореї заявили, що ракета була запущена з району Сунан недалеко від північнокорейської столиці незадовго до 6 ранку (за місцевим часом) і пролетіла 2700 км, досягнувши висоти близько 550 км.

Ракета розпалася на три частини і впала в водах японського Хоккайдо. На території країни спрацювала урядова система оповіщення J-Alert, яка попередила людей про небезпеку.

Прем'єр-міністр Японії Сіндзо Абе зажадав скликання екстреної наради Ради Безпеки ООН, щоб обговорити питання про тиск на Північну Корею.

Раніше Північна Корея заявляла, що розглядає питання про запуск чотирьох ракет в район острова Гуам, де розташована американська військова база.

Як повідомлялось, 26 серпня Північна Корея запустила три балістичні ракети малої дальності.

Нагадаємо, 5 серпня Радбез ООН одноголосно прийняв резолюцію, яка посилює санкції проти Північної Кореї. Нові санкції фактично позбавляють Пхеньян однієї третини річного доходу від експорту, який складає $3 млрд на рік.