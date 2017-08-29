Жебрівський попросить перевірити його через звинувачення Савченко

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Вівторок, 29 серпня 2017, 10:28

Глава Донецької військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський звернеться до СБУ і НАБУ для перевірки фактів після того, як народний депутат Надія Савченко звинуватила його у контрабанді сигарет.

Про це він заявив в ефірі телеканалу "112 Україна".

"Я звернуся, зараз прийдуть юристи, і буде звернення до СБУ, в НАБУ, оскільки хтось, якась особа заявила про скоєння мною злочину, я хочу, щоб перевірили факти і дали відповідь", – сказав він.

Раніше нардеп Надія Савченко звинуватила Павла Жебрівського в тому, що він займається контрабандою цигарок.

Теми: Жебрівський Савченко контрабанда Донбас
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