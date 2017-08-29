Двоє українців повідомили, що їх викрали і намагалась завербувати ФСБ Росії - СБУ

Мешканці Сумщини та Івано-Франківська звернулися до Служби безпеки України і повідомили про спроби вербування їх спецслужбами РФ, їх звільнено від кримінальної відповідальності.

Про це повідомляє прес-служба СБУ.

За даними Служби безпеки, на Сумщині на "гарячу лінію" відомства подзвонив мешканець прикордонного району, який повідомив, що на території України його поранили російські прикордонники та викрали до РФ. Кілька тижнів чоловіка насильно утримували у Росії, та, застосовуючи фізичний та психологічний тиск, примушували до роботи на ФСБ. Він був змушений дати згоду, щоб повернутися в Україну.

Чоловік відразу звернувся до СБУ та добровільно повідомив про спробу вербування.

"Я проживав у Путивльському районі Сумської області. Якось вирішив прогулятися на мисливські угіддя в прикордонному районі. Опинившись біля залізно-дорожнього полотна, я зрозумів, що з іншого боку знаходиться російсько-український кордон. Тож я продовжував рухатися уздовж залізної дороги з українського боку. За кілька хвилин я почув крики "Стій!" з боку РФ, проте не відреагував. Потім було два вистріли, якими мене поранили в спину. До мне підбігли два чоловіки в камуфляжній формі і почали тягти через колії на російський бік кордону. Там мене посадили в автомобіль та доправили в лікарню, де мені надали медичну допомогу", - пояснив співробітникам СБУ чоловік.

За його словами, в лікарні він побув два дні прикутий кайданами. Одну кулю так і не вдалось дістати з його тіла. За два дні до нього прийшов агент ФСБ, який застосовуючи фізичний та психологічний тиск, змушував підписати згоду на співробітництво.

"Я мав написати, що погоджуюсь співпрацювати під позивним "Рибак". Після того, як я надав письмову згоду, мене відправили до суду, де, за незаконний перетин кордону, мені присудили адміністративний штраф у 5 тисяч рублів і відправили до кордону з Україною. Там я пішки перетнув кордон. Одразу по поверненню на територію України я звернувся до Служби безпеки", - зазначив мешканець Сумщини.

За словами жителя Івано-Франківської області, його затримали прикордонники ФСБ РФ за нелегальний перетин кордону і також, за допомогою шантажу та погроз, змушували співпрацювати. Повернувшись додому, він за власної ініціативи звернувся в СБ України та розповів про контакти з ФСБ.

Рішеннями судів у Сумській та Івано-Франківській області обох чоловіків звільнено від кримінальної відповідальності (на підставі ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу), оскільки вони добровільно повідомили СБ України про спроби вербування російськими спецслужбами та не вчинили ніяких протиправних, антиукраїнських дій на користь держави-агресора.

Служба безпеки попереджає, що не може гарантувати безпеку своїх громадян на території РФ, тому радить українцям утриматись від поїздок до сусідньої, недружньої країни.

Яна Міланова, УП