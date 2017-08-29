Раду Європи просять відреагувати на недопуск Україною іспанських журналістів
Європейська федерація журналістів (ЄФЖ) спільно з Міжнародною федерацією журналістів (МФЖ) очікують від Ради Європи реакції у відповідь на недопущення іспанських журналістів Антоніо Памплієги та Мануеля Анхеля Састре в Україну.
Повідомлення про це розміщене на платформі Ради Європи з просування захисту журналістики і безпеки журналістів, передає Європейська правда.
"Іспанські журналісти-фрілансери Антоніо Памплієга та Мануель Анхель Састре були перехоплені українською поліцією по прибутті в аеропорт Києва 24 серпня. Їх депортували того ж дня, висунувши претензію щодо загрози національній безпеці", - йдеться у повідомленні.
Варто зазначити, що повідомлення ЄФЖ і МФЖ на сайті Ради Європи містить фактологічні помилки: журналістів не "перехоплювала" українська поліція, і видворили їх не того ж дня, а наступного, 25 серпня.
Зазначається, що Об’єднання асоціацій журналістів Іспанії "засудило депортацію" і попросило іспанський уряд відреагувати на недопуск журналістів.
Рада Європи поки не надала відповіді на повідомлення ЄФЖ та МФЖ.
Як повідомлялося, в Іспанії звинуватили Україну у цензурі через видворення журналістів Антоніо Памплієги та Мануеля Анхеля Састре.
У 2015 році вони були включені у чорний список громадян, які становлять загрозу нацбезпеці України. Через це на них поширювалася заборона в’їзду до України терміном до 5 років. Після рішучого протесту іспанського уряду Київ зняв санкції з них у травні 2016 року.
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