Раду Європи просять відреагувати на недопуск Україною іспанських журналістів

Європейська федерація журналістів (ЄФЖ) спільно з Міжнародною федерацією журналістів (МФЖ) очікують від Ради Європи реакції у відповідь на недопущення іспанських журналістів Антоніо Памплієги та Мануеля Анхеля Састре в Україну.

Повідомлення про це розміщене на платформі Ради Європи з просування захисту журналістики і безпеки журналістів, передає Європейська правда.

"Іспанські журналісти-фрілансери Антоніо Памплієга та Мануель Анхель Састре були перехоплені українською поліцією по прибутті в аеропорт Києва 24 серпня. Їх депортували того ж дня, висунувши претензію щодо загрози національній безпеці", - йдеться у повідомленні.

Варто зазначити, що повідомлення ЄФЖ і МФЖ на сайті Ради Європи містить фактологічні помилки: журналістів не "перехоплювала" українська поліція, і видворили їх не того ж дня, а наступного, 25 серпня.

Зазначається, що Об’єднання асоціацій журналістів Іспанії "засудило депортацію" і попросило іспанський уряд відреагувати на недопуск журналістів.

Рада Європи поки не надала відповіді на повідомлення ЄФЖ та МФЖ.

Як повідомлялося, в Іспанії звинуватили Україну у цензурі через видворення журналістів Антоніо Памплієги та Мануеля Анхеля Састре.

У 2015 році вони були включені у чорний список громадян, які становлять загрозу нацбезпеці України. Через це на них поширювалася заборона в’їзду до України терміном до 5 років. Після рішучого протесту іспанського уряду Київ зняв санкції з них у травні 2016 року.