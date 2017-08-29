На Михайлівській площі вшанувують загиблих під Іловайськом

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Вівторок, 29 серпня 2017, 12:55

Близько 200 осіб проводять акцію на Михайлівській площі в Києві в пам'ять про бійців антитерористичної операції, які загинули під час бойових дій у Іловайська Донецької області в серпні 2014 року.

Про це у вівторок повідомляють "Українські Новини".

Акція почалася близько 11:15 читанням віршів у пам'ять про події.

 

Об 11:30 присутні вшанували пам'ять загиблих хвилиною мовчання, а о 12:00 почався молебень в пам'ять про загиблих.

Вказується, що більшість присутніх складають бійці добровольчих батальйонів, зокрема, батальйону "Донбас".

 
 

Зі сцени на Михайлівській площі виступили учасники подій і нагадали про хід боїв у Іловайська.

У заході також бере участь почесна варта Національної гвардії.

На території Михайлівського собору діє експозиція "Блокпост пам'яті", де виставлені особисті речі та фотографії бійців, які загинули в Иловайской трагедії, а також фото-експозиція, присвячена вказаних подій.

Акція проходить мирно.

Як відомо, 14 серпня 2017 року Головна військова прокуратура заявила, що майже скінчила розслідування нападу на українських військових під Іловайськом 2014 року, коли було вбито 366 бійців ЗСУ.

Теми: Донбас АТО
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