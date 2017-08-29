Броварську екс-чиновницю виключили з партії через мапу без Криму

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Вівторок, 29 серпня 2017, 13:27

Колишню начальницю управління культури Броварської міськради Інну Савченко виключили зі складу партії УКРОП.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила керівник прес-служби партії УКРОП Євгенія Кравчук.

"Колишня начальниця управління культури Броварської міськради Інна Савченко більше не є членом УКРОПу. Вона залишила партію через резонансний інцидент із мапою України, яку вивісили на сцені, влаштованій з нагоди Дня Незалежності", - написала вона.

Кравчук повідомила, що заяву про вихід Савченко написала 27 серпня, "усвідомлюючи, що ситуація, яка мала місце напередодні Дня Незалежності, може негативно позначитися на репутації партії". Її прохання задовольнили.

Раніше "Українська правда" писала, що користувачів соцмереж обурила мапа України без Криму та Донецької і Луганської областей, розміщена в Броварах до Дня Незалежності.

Люди звернулися до поліції та СБУ з вимогою зняти мапу та покарати винних. Вже за кілька годин банер змінили, а керівника управління культури Броварської міської адміністрації звільнили. 

Прокуратура порушила справу за фактом сепаратизму.

Українська правда

Теми: партії місцева влада
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