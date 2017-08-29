Прокуратура назвала причини десятків обшуків на Миколаївщині

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Вівторок, 29 серпня 2017, 13:59

Прокуратура Миколаївської області повідомила, що десятки обшуків у області проходять у рамках кримінальних проваджень щодо можливого заволодіння бюджетними коштами, вимагання і рейдерства.

Про це йдеться у повідомленні відомства у вівторок.

"Зазначені слідчі дії проводяться у рамках кримінальних проваджень та спрямовані на протидію злочинної діяльності у сфері заволодіння бюджетними коштами, вимагання, рейдерства, погроз вбивством та інших тяжких злочинів", - повідомили в прокуратурі.

Вказується, що ці заходи проводяться прокуратурою, СБУ та Нацполіцією в області.

"Також до проведення заходів залучені спецпідрозділи "Альфа" і "КОРД" та  правоохоронці з інших областей. Усі заходи санкціоновані судом", - йдеться у повідомленні.

Як відомо, у Миколаєві зранку проходять масові обшуки у депутатів міської ради та відомих в місті підприємців.

Українська правда

Теми: Миколаїв СБУ прокуратура
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