Опоблок вважає, що обшуки в Миколаєві – це тиск

1019 переглядів
Вівторок, 29 серпня 2017, 14:46

В Опозиційному блоці вважають, що обшуки у депутатів Миколаївської міськради - це чергова спроба влади дискредитувати опозицію.

Про це заявила прес-служба політичної партії "Опозиційний блок".

"У Миколаєві проходять масові обшуки у депутатів міськради - представників Опозиційного блоку. Пред'явлені звинувачення настільки абсурдні, що викликають серйозні сумніви в адекватності того, хто їх санкціонував", - йдеться в офіційній заяві.

"Загрози і обшуки стали "надійним аргументом" влади у відповідь на об'єктивну критику та законні вимоги щодо виконання Конституції і дотримання прав громадян. Представляючи Опозиційний блок в Миколаївській міськраді, наші однопартійці виступали тільки на захист людей і робили все для розвитку міста", - зазначено в повідомленні партії ПРО.

У тексті документа назвали протизаконними дії влади і зазначили, що вони приречені на провал.

"Вам не вдасться нас залякати. Нас підтримують мільйони громадян по всій Україні. А кожне ваше протизаконна дія, політичний шантаж, погрози і залякування, які ви використовуєте проти опонентів, наближає вас і ваших поплічників до невблаганного кінця. Вам не вдасться уникнути відповідальності за зруйновану економіку, за злидні, в яку ви вкинули українських громадян, за вкрадене майбутнє у молодого покоління. І цей час настане вже дуже скоро", - зазначено в оприлюдненій заяві.

Як відомо, в Миколаєві проходять обшуки в 90 депутатів міської ради та підприємців.

Згодом прокуратура Миколаївської області повідомила, що десятки обшуків у області проходять у рамках кримінальних проваджень щодо можливого заволодіння бюджетними коштами, вимагання і рейдерства.

Українська правда

Теми: Миколаїв Опозиційний блок Генпрокуратура
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
Прокуратура назвала причини десятків обшуків на Миколаївщині 29 серпня 2017, 13:59
У Миколаєві проходять обшуки у 90 депутатів і підприємців 29 серпня 2017, 12:06
Жодного випадку захворювання на холеру в Миколаєві немає – ОДА 17 серпня 2017, 09:19
powered by lun.ua
Головні новини
На Дніпропетровщині розірвався боєприпас: Четверо дітей травмовані
Гройсман доручив розібратись з підвищенням цін на автогаз
Автогаз в Україні коштує вже дорожче, ніж в ЄС
ДТП із Шуфричем-молодшим: винуватцю мають оголосити підозру
Усі новини
Вчений

Леонід Пономаренко ‒ дослідник матеріалу майбутнього

Інтерв'ю

Влад Троїцький: Держава має формувати тренди, а не нав'язувати ідеологію