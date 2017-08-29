НАТО перевірить українську армію на стандарти альянсу

До кінця жовтня планується фіналізувати "інвентарний каталог" засобів ЗСУ, які прописані відповідно до критеріїв НАТО.

Про це заявив представник Департаменту оборонної політики та планування Міжнародного секретаріату НАТО Девід Браун під час візиту делегації альянсу до України, повідомляє прес-служба Міноборони України.

Вказується, що мета візиту полягає в ознайомленні з актуальним станом досягнення обраних Україною цілей партнерства.

"Йдеться про комплексне бачення того, що є в наявності, які перед нами задачі стоять. Це (інвентарний каталог – ред.) надасть можливість опрацювати відповіді на ті сценарії, що можуть виникнути у майбутньому", - зазначив Браун.

Також за його словами наразі опрацьовується посібник для оцінки сил за допомогою якого готуватимуться рекомендації з критично важливих питань для балансування оборонного планування, оцінки наявності ресурсів.

Українська правда