В ДП "Документ" розповіли про новий ажіотаж на біометричні паспорти

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Вівторок, 29 серпня 2017, 15:57

У державному підприємству "Документ" очікують спад ажіотажу на закордонні біометричні паспорти після закінчення сезону відпусток, проте вже чекають нового.

Про це у вівторок у коментарі журналістам заявив прес-секретар ДП "Документ" Володимир Поліщук, повідомляє Укрінформ.

"Ажіотаж ще зберігається, але його вже зняли в Харкові, Дніпрі, Ужгороді, Івано-Франківську. Вже майже зняли ажіотаж в Києві тощо. Наразі просто закінчується сезон відпусток, і вже майже 2,5 мільйони людей зробили собі закордонні біометричні паспорти", - сказав Поліщук.

Він додав, що новий ажіотаж на отримання біометричних паспортів можна очікувати напередодні новорічних свят.

Як відомо, у вівторок почав працювати найбільший в Україні Центр з оформлення біометричних закордонних паспортів та ID-карт.

Теми: паспорт візи
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