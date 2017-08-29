В результаті обшуків у Миколаєві затримали 5 осіб з "Мультиком"

В результаті спільної операції ГПУ з "К" СБУ в Миколаєві затримано 5 осіб, в тому числі - лідера стійкої злочинної організації Тітова, відомого в кримінальному середовищі як "Мультик".

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив Генеральний прокурор України Юрій Луценко.

За його словами, затримані особи підозрюються у створенні злочинної організації, яка впродовж 2008 - 2017 роках займалася погрозами вбивством, позбавленням волі людей, рекетом, рейдерством, автоугонами, привласненням майна та державних коштів.

"При цьому члени ОЗУ встановили контроль за діяльністю політичних партій та вплив на прийняття рішень посадовими особами органів державної влади і місцевого самоврядування, підтримували стійке ієрархічне об’єднання у місцях позбавлення волі Миколаївської області. Як я і обіцяв - на території Миколаївщини про мультик мають згадувати лише діти перед сном", - зазначив Луценко.

При цьому він уточнив, що під контроль ОЗУ потрапили не тільки члени партії "Опозиційного блоку", але й інших. Але яких саме не зазначив.

Як повідомляла "Українська правда", 29 серпня в Миколаєві пройшли обшуки у 90 міських депутатів та підприємців.

Місцева прокуратура зазначила, що їм закидають зловживання бюджетними коштами, вимагання і рейдерство.

В свою чергу, "Опозиційний блок" заявив про тиск і дискредитацію.

Яна Міланова, УП