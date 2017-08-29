Керівник Укравтодору отримав припис від НАЗК

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Вівторок, 29 серпня 2017, 16:24

Національне агенство з питань запобігання корупції винесло припис керівнику Укравтодору Славоміру Новаку за порушення вимог закону "Про запобігання корупції".

Про це повідомила прес-служба НАЗК.

"Національне агентство з питань запобігання корупції внесло припис про порушення вимог законодавства щодо етичної поведінки, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, інших порушень закону в.о. Голови Державного агентства автомобільних доріг України Славоміру Новаку", - йдеться у повідомленні.

Прес-служба зазначає, що порушення вимог статей 12 та 19 закону "Про запобігання корупції" виявлені після позапланової перевірки в Укравтодорі.

"З метою виконання припису НАЗК вимагає вжити заходів щодо усунення виявлених порушень. Припис є обов’язковим до виконання", - пише прес-служба.

"Українська правда" звернулась до НАЗК, щоб дізнатись, за які саме порушення Новак отримав припис. У відомстві пообіцяли надати цю інформацію згодом.

Українська правда

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