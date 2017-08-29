Кількість затриманих після обшуків у Миколаєві може зрости – ГПУ

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Вівторок, 29 серпня 2017, 17:13

Після завершення обшуків у Миколаєві кількість затриманих може збільшитись.

Про це "Українській правді" повідомила прес-секретар Генеральної прокуратури України Лариса Сарган.

За її словами, обшуки ще тривають, тож не виключено, що список затриманих може поповнитись.

"Обшуки та слідчі дії ще тривають, тому після їх завершення кількість арештованих може збільшитись", - зауважила Сарган.

Разом з тим прес-секретар ГПУ відмовилась повідомити дані про тих 4 осіб, окрім Михайла Титова "Мультика", які вже були затримані.

"Поки тривають слідчі дії, я не можу розголошувати будь-яку інформацію, окрім тої, що вже повідомив Юрій Луценко. Згодом Миколаївська прокуратура надасть більше інформації", - сказала Лариса Сарган.

Вона зазначила, що проти затриманих розпочато кримінальне провадження.

Раніше "Українська правда" повідомляла, що у Миколаєві проходять обшуки у 90 депутатів та підприємців.

Пізніше Генеральний прокурор Луценко повідомив про 5 затриманих після обшуків у Миколаєві.

Яна Міланова, УП

Теми: Генпрокуратура Миколаїв кримінал
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