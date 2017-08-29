Керівник возз'єднання Хорватії: наш досвід можливо застосувати в Україні

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Вівторок, 29 серпня 2017, 17:48

Україна може використати всі моделі, що працювали в Хорватії в середині 1990-х років під час возз’єднання країни після війни за посередництва ООН.

Про це в інтерв’ю "Європейській правді" заявила Весна Шкаре-Ожболт, яка в 1996 році очолила процес мирної реінтеграції хорватського Подунав’я.

"Я впевнена: наш досвід можливо застосувати. Наш миротворчий шлях вивчає не тільки Україна – питання ставлять і з Іраку, і з Косова. Та звісно ж, є індивідуальні деталі, специфічні для кожної держави. Погодьтеся – йти до встановлення миру в Іраку, в Косові чи в Україні треба різними шляхами", - сказала вона.

Вона зазначила, що Україна може скористатися хорватським досвідом у сферах, які стосуються встановлення цивільного життя (після повернення території під контроль столиці. – ЄП).

"Це – питання повернення до своїх домівок, питання пенсій, питання конвалідації (визнання) цивільно-правових документів, укладених на непідконтрольних територіях. Це і питання розмінування, і створення перехідних поліцейських сил", - сказала вона.

Шкаре-Ожболт також переконана, що радикалізм – це найгірший шлях, який можна обрати у процесі возз’єднання країни.

"Так, звичайно, ви завжди будете називати вбивцю вбивцею. Але як називати інших людей – тих, хто жив на цих територіях, але нікого не вбивав? Вони не стають вбивцями лише через те, що підтримали ту владу! Ці люди є населенням непідконтрольних територій, але це не робить їх злочинцями", - додала вона.

Читайте також: "Чому Хорватії вдалося: як країна повернула території після років окупації та гібридної війни".

Теми: Донбас
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