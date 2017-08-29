Українець Гриб знаходиться в Краснодарі в місцевому ФСБ – ЗМІ

19-річний громадян України Павло Гриб, який зник у білоруському Гомелі, може перебувати в управлінні ФСБ в Краснодарі.



Про це повідомляє 29 серпня білоруська служба "Єврорадіо".



За неофіційною інформацією видання, Павло Гриб дійсно знаходиться в Краснодарі, в місцевому ФСБ.



"Але офіційно нам цього не підтвердили. Хоча і не спростували. Прес-офіцер УФСБ РФ по Краснодарському краю настійно порадив дзвонити за коментарями до Москви", - повідомляють журналісти.



Російський адвокат Марк Фейгін також висловив думку, що Павло Гриб може з'явиться в будівлі Управління ФСБ по Краснодарському краю.



"Такі випадки вже були. Потім чоловік виникав у Росії і робилася заяву з боку ФСБ, що людина сама перетнула кордон. Сама, добровільно приїхала на територію Росії і сама здалася російській владі, бо дізналася, що знаходиться в розшуку", – говорить він .



"Схема, яка буде застосована для пояснення того, як цей хлопець, якщо це все ж опиниться на території Росії, буде подібною. Вона буде абсурдною за змістом і такою ж абсурдною за формою. Зроблять заяву, що він сам перетнув кордон. Будуть все говорити, що це нелогічно, що повірити в це неможливо, бо потреби самому їхати здаватися в нього ніякої не було - нікого це хвилювати в Росії не буде", – вважає адвокат.

Щодо причин, чому ФСБ вибрала Павла Гриба, то російський адвокат не виключає, що, можливо, справа в російському солдаті Агєєві, якого взяли в полон на Донбасі і засудили в Україні.



Фейгін не виключає, що ФСБ зараз "хапає всіх, до кого може дотягнутися, щоб зібрати хорошу кількість для обміну".

Як відомо, 27 серпня колишній український офіцер, а нині військовий капелан Ігор Гриб заявив, що його 19-річний син Павло 24 серпня поїхав до Білорусі і зник.



Гриб дізнався, що його син перебуває в російському розшуку за звинуваченням у терористичній діяльності. Інформацію про затримання у правоохоронних органах Білорусі Грибу не підтвердили.



Батько впевнений, що юнака викрала ФСБ РФ через його патріотичні погляди, виманивши його на територію Білорусі за допомогою дівчини-росіянки.



Консул України в Мінську повідомив, що Павла Гриба немає серед затриманих у СІЗО Білорусі.



Посольство України в Мінську направило ноту в МЗС Білорусі, щоб з'ясувати місцеперебування Павла Гриба.

29 серпня 17-річна росіянка з Сочі зізналася, що запросила українця Павла Гриба в Білорусь під тиском співробітників Федеральної служби безпеки Російської Федерації.