Білоруські силовики заявляють, що українця Гриба у них немає

892 перегляди
Вівторок, 29 серпня 2017, 20:51

Правоохоронні органи Білорусі не підтверджують утримання в спецзакладах країни українця Павла Гриба, Росія ще не надала відповіді на запит офіційного Києва.

Про це "Українській правді" повідомив начальник управління консульського забезпечення Департаменту консульської служби МЗС Василь Кирилич.

"Правоохоронні органи Білорусі, а саме в Гомелі, Мінську та Вітебську не підтвердили тримання Гриба у їхніх спецзаклалах."

За словами Кирилича, цю інформацію отримав консул України в Білорусі.

Крім того, дипломат нагадав, що МЗС РФ було вручено ноту з проханням надати інформацію, чи тримають компетентні органи РФ Гриба.

"Інформації поки немає", – сказав Кирилич.

Водночас за неофіційною інформацією, 19-річний громадян України Павло Гриб, який зник у білоруському Гомелі, перебуває в управлінні ФСБ в Краснодарі.

Оксана Коваленко, УП

Теми: Білорусь Росія політв'язні скандал
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
Українець Гриб знаходиться в Краснодарі в місцевому ФСБ – ЗМІ 29 серпня 2017, 20:22
Дівчина з Сочі розповіла, чому виманила українця Гриба в Білорусь 29 серпня 2017, 11:30
Через зникнення українця у Білорусі відкрили кримінальне провадження 29 серпня 2017, 11:01
powered by lun.ua
Головні новини
Найголовніше за день
МЗС Німеччини: повністю руйнувати економвідносини з РФ не хочемо
Білоруські силовики заявляють, що українця Гриба у них немає
Українець Гриб знаходиться в Краснодарі в місцевому ФСБ – ЗМІ
Усі новини
6 правил

Поради, які допоможуть правильно привітатися із чужим собакою

Нечуй. Немов. Небач

Уривок із несподіваного роману про Івана Нечуя-Левицького