Найцікавіше: 2006. Політична криза завершилася підписанням Універсала національної єдності 2010. Пукач зустрівся на очній ставці з Литвином 2011. Кожен другий українець шкодує про розпад СРСР

2001, п’ятниця

Громадськість спостерігає за конфліктом між генпрокурором Михайлом Потебеньком та президентом НТКУ Вадимом Долгановим, якого вважають прокучмівським пропагандистом.

ГПУ порушила справу про перевищення посадових повноважень представниками Мінюсту, яким керує дружина Долганова Сюзанна Станік. За словами Потебенька, Долганов пробував зам’яти справу, і це не вдалося. Тоді у своїй програмі "Зона правди" Долганов натякнув на зацікавленість прокуратури у справі про контрабанду, оскільки одним з керівників Державної митної служби є син Потебенька. Так сторони перейшли до взаємних звинувачень.

2002, субота

Комплексними причинами Скнилівської трагедії вважають проблеми в організації шоу і пілотуванні літака Су-27. Про це повідомив керівник комісії з розслідування причин авіакатастрофи Євген Марчук.

27 липня на авіашоу під Львовом винищувач Су-27, що виконував фігури вищого пілотажу, впав на глядачів і вибухнув. 78 осіб загинули.

2004, вівторок

"Чим менше про нас знають і звертають увагу, тим, здається, буде більше користі для нашої структури". Один зі співвласників групи "Приват" Геннадій Боголюбов розповідає про свою бізнес-структуру. "Приват" як раз придбав 93,07% акцій Криворізького залізорудного комбінату.

2005, середа

Популярне інтернет-видання "Обком" заявило про переслідування журналістів з боку правоохоронців. За словами видання, віце-прем'єр Микола Томенко доручив відповідним відомствам збирати інформацію про "Обком". Проте Томенко такі дії спростовує.

2006, четвер

День Універсалу. Всі парламентські сили, окрім БЮТ, а також президент Ющенко, прем’єр Єхануров та спікер Мороз підписали Універсал національної єдності. Так закінчилась багатомісячна політична криза, яка почалась з того, що політики "помаранчевого" табору не могли домовитися про розділ влади, а продовжилась переходом соціалістів на бік "регіоналів" і створенням Антикризової коаліції. Ющенко назвав підписання Універсалу політичним проривом.

Тепер анонсують нове парламентське об’єднання: Коаліцію національної єдності, в яку має увійти і "Наша Україна". Зрозуміло, що новим прем’єром має стати лідер Партії регіонів Віктор Янукович.

Анна Андрієвська, Михайло Марків

2007, п’ятниця

– "Регіонали" звинуватили міністра оборони Анатолія Гриценка в тому, що військових строкової служби змушують розклеювати агітацію із Віктором Ющенком.

– Партія регіонів має поповнитися членами Республіканської партії. РПУ, лідером якої був Юрій Бойко, прийняла рішення про влиття в ПР.

2009, понеділок

– Місто Севастополь має управлятися спільно Україною та Росією, заявила нардеп Інна Богословська. На її думку, це стане кроком для отримання статусу нейтральної держави.

– Газета "Сегодня" пише про те, що після провалу "широкої коаліції" контакти між Партією регіонів та БЮТ не перериваються. В першу чергу, йдеться про домовленості навколо складу Конституційного Суду, який на виборах 2010 року може працювати на користь Ющенка.

2010, вівторок

– Спікер Володимир Литвин зустрівся на очній ставці з вбивцею журналіста Георгія Гонгадзе Олексієм Пукачем. Проте її подробиці у ГПУ не повідомляють.

– Лідери Меджлісу кримських татар проігнорували зустріч з президентом Віктором Януковичем, який вирішив посадити за один стіл керівників представницького органу народу та маргінальних організацій. В АП таку реакцію Меджлісу назвали політиканством.

2011, середа

– За 20 років незалежності України її прихильників стало вдвічі менше. У 2011 році лише 47% українців наново проголосували б за незалежність України. Такий ж відсоток шкодує про розпад СРСР. Про це свідчать результати соцопитування Інституту соціології НАН України.

Крім того майже половина українців оцінює сучасність як час злодіїв та шахраїв.

– Вищий адмінсуд не вважає противоправним бездіяльність президента, який не виконує дані їм передвиборчі обіцянки. Так суд відреагував на відповідний позов. А на думку радника президента Ганни Герман, оцінювати роботу Віктора Януковича взагалі слід по закінченню його каденції.

2012, п’ятниця

– Прокуратура закрила кримінальну справу щодо видання Lb.ua. Раніше редакція видання заявляла, що з влада хоче з нею розправитися і використовує для цього стару заяву нардепа Володимира Ландіка.

– Чиновники мають право порушувати правила дорожнього руху, якщо вони пересуваються у кортежі, вважає заступник начальника управління ДАІ Володимир Рєзніков.

2013, субота

Із списку країн, які роздумували про заборону на ввіз продукції компанії "Roshen", вийшов Таджикистан. Країна не виявила жодних порушень щодо якості та безпеки "рошенівських" виробів.

Раніше росіяни заборонили ввезення до РФ кондитерських виробів компанії Roshen нібито через те, що вона не відповідала нормативам. Перевірки виробів компанії також почали санітарні служби Казахстану, Молдови і Білорусі.

2014, неділя

– Троє мирних жителів загинули під час обстрілів Луганська, у місті залишаються проблеми з електроенергією та мобільним зв’язком. Жертви від обстрілів є і в Горлівці: один загиблий, 17 поранених.

А з хороших новин: з полону бойовиків вдалося звільнити п’ятьох чернигівських танкистів.

– У Харкові пройшли два мітинги. Проросійські активісти виступають за припинення АТО на Донбасі. Прокураїнські ж активісти проводять традиційне недільне віче з антисепаратистськими закликами.

2015, понеділок

– У Донецьку гірники шахти імені Челюскінців відмовилися працювати, вимагаючи виплатити їм заборгованість по заробітній платі. Вони не бачили грошей з березня.

– Чотири українських військовослужбовців загинули, ще 15 дістали поранення за минулу добу в зоні проведення АТО.

– Правозахисний центр "Меморіал" визнав політв’язнями кримчан Олега Сенцова й Олександра Кольченка, яких Росія звинувачує у тероризмі. Також в "Меморіалі" вимагають припинити приписувати їм російське громадянство.

– Акціонери "Укртранснафти" офіційно вирішили не продовжувати трудових відносин з колишнім керівником компанії Олександром Лазорком.

Відсторонення Лазорка відбулося ще в березні, і це привело до конфлікту між олігархом Ігорем Коломойським і центральною владою.

2016, середа

– З середини квітня 2014 року Управління Верховного комісара ООН з прав людини задокументувало в зоні конфлікту на сході України 31 690 жертв. 9 553 з них були вбиті.

– Екс-нардеп від Партії регіонів Володимир Ландік звинуватив колишнього колегу Олександра Єфремова в захопленні будівель Луганської ОДА та облуправління СБУ у березні 2014 року. За його словами, Єфремов наказав керівнику облради Валерію Голенку організувати автобуси з громадянами Росії для захоплення цих будівель.

30 липня 2016 Єфремова затримали за підозрою у посяганні на територіальну цілісність України.

Рустем Халілов, для УП