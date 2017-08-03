США забирає американців із КНДР

786 переглядів
Четвер, 3 серпня 2017, 08:28

Держдепартамент Сполучених Штатів Америки закликав американців залишити Корейську Народно-Демократичну Республіку до 1 вересня.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на заяву Держдепу.

"Тим, хто знаходиться в Північній Кореї за паспортом США необхідно залишити країну до того, як почне діяти обмеження на поїздки американців в КНДР 1 вересня", – йдеться в заяві.

Американські громадяни не зможуть вилетіти в КНДР, оскільки їхні паспорти для поїздок в цю країну більше не будуть діяти.

Якщо держсекретар США Рекс Тіллерсон не скасує або не продовжить заборону, то вона діятиме протягом року, йдеться в заяві.

Виняток становитимуть поїздки журналістів, співробітників гуманітарних організацій і тих, хто направляється в КНДР у національних інтересах.

Раніше в США два туристичні агентства, які організовують тури в Північну Корею, заявили, що уряд США планує заборонити американцям їздити в КНДР.

УНІАН

Теми: США КНДР
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
Юнкер готовий діяти, якщо санкції США зашкодять європейським компаніям 3 серпня 2017, 06:43
Трамп пропонує змінити правила видачі "Зелених карт" 3 серпня 2017, 03:30
США випробували балістичну ракету Minuteman III 3 серпня 2017, 01:17
powered by lun.ua
Головні новини
Хроніка 3 серпня. Ющенко наважився на Універсал, а Україну хочуть бачити незалежною не всі
АТО: 30 обстрілів, бойовики застосували важку артилерію
Україна нагадала Радбезу ООН, що Росія постачає зброю на Донбас
Медведєв: Надії на поліпшення відносин з США прийшов кінець
Усі новини
Комікси

5 типів жителів міста, які проявляються в спеку

Будьте щасливі

Інвестиції у власний час роблять людей щасливішими