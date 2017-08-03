Закон про нові санкції США передбачає $30 млн на енергобезпеку України

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Четвер, 3 серпня 2017, 09:48

Закон "Протидія супротивникам Америки через санкції", підписаний президентом США Дональдом Трампом у середу, передбачає виділення коштів на підтримку енергетичної безпеки України.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на повідомлення посольства України в США.

"Законодавчий акт передбачає створення "Фонду для протидії російському впливу" і виділяє до його бюджету $250 млн на 2018-2019 фінансові роки. На реалізацію ініціатив щодо підтримки енергетичної безпеки України передбачається виділення $30 млн", - йдеться в повідомленні.

У диппредставництві зазначили, що політикою США, згідно із законом, є підтримка уряду України у відновленні суверенітету і територіальної цілісності, осуд і протидія всім дестабілізуючим зусиллям уряду РФ в Україні, невизнання незаконної анексії Криму урядом РФ або відторгнення будь-якої частини території України з використанням військової сили.

Передбачена також допомога США з реформування енергетичного сектора України та зменшення залежності від російських енергетичних ресурсів, продовження протидії реалізації проекту "Північний потік-2".

Раніше цей закон був схвалений переважною більшістю Палати представників Конгресу США і Сенатом США. Після підписання документа президентом США 2 серпня закон набув чинності.

Теми: США енергетика санкції
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