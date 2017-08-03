Новий закон про КС набув чинності

Нова редакція закону "Про Конституційний Суд" набула чинності.

Напередодні його опублікувала офіційна газета парламенту "Голос України", передають "Українські новини".

Цей закон, ухвалений зі скандалом, передбачає зміну структури, повноважень КС, а також установлення процедури розгляду конституційної скарги.

Також впроваджується конкурсний порядок відбору кандидатур на посаду судді Конституційного Суду.

Згідно із законом, КС буде діяти в складі 6 колегій, 2 сенатів і Великої палати.

Крім того, суд отримує право видавати забезпечувальні накази й зупиняти дію будь-якої законодавчої норми, конституційність якої оскаржується.

При цьому також впроваджується відповідальність за невиконання рішень КС.

Законом істотно підвищується зарплата суддів КС - до 75 прожиткових мінімумів (близько 120 тис. гривень).

Суддя КС у відставці буде одержувати довічне грошове утримування в розмірі 50% окладу - близько 60 тисяч гривень.

З метою надання експертної допомоги в конституційних процесах за конституційними скаргами у Конституційному Суді тимчасово, на термін до 1 січня 2020 року, впроваджується інститут спеціального радника, яким може бути компетентний у цьому питанні іноземець, але не громадянин Росії.

Забезпечення діяльності спеціального радника здійснюється за рахунок міжнародної технічної допомоги або міжнародних організацій.

Ухвалити новий регламент і затвердити нову структуру КС повинен протягом 3 місяців до 3 листопада.

Як відомо, 11 квітня Рада відхилила законопроект № 5336-1 і відмовилася ухвалити нову редакцію закону "Про Конституційний Суд". Проте у червні в парламент був внесений новий законопроект № 6427-д з аналогічними законодавчими пропозиціями.

13 липня Верховна Рада ухвалила нову редакцію закону "Про Конституційний Суд", внісши тужи правку про відкрите голосування за уповноваженого з прав людини.

Проти цієї поправки протестували активісти, вимагаючи таємного голосування за омбудсмена та нарікаючи на підміну пропозиції.

Президент Петро Порошенко, який попри заклики підписав закон про КС, запропонував вирішити питання з омбудсменом окремо.