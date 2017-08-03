Суд продовжив розгляд справи Януковича

Оболонський райсуд Києва продовжив 3 серпня розгляд по суті справи за обвинуваченням екс-президента Віктора Януковича в державній зраді.

Про це повідомляє "Укрінформ".

Справу розглядає колегія суддів на чолі із головуючим суддею Владиславом Дев'ятком і суддями Костянтином Васалатієм і Максимом Титовим.

У залі суду присутні представники сторони обвинувачення, а також новий адвокат колишнього президента Віталій Мешечек.

За данними телеканалу "112 Країна", відразу після початку засіданння о 10:00 судді оголосили перерву на 10 хвилин у зв'язку з тим, що не працює система звукозапису в залі судових засідань. Зараз її лагодять.

Як повідомлялося, 12 липня Оболонський райсуд задовольнив клопотання державного адвоката Мешечка про надання додаткового часу для ознайомлення з матеріалами справи і переніс розгляд засідання на 3 серпня.

5 липня Янукович оголосив, що не бажає брати участь в ініційованому Україною судовому процесі у справі про державну зраду і відкликає з суду своїх адвокатів.

6 липня Янукович заявив у відеозверненні, що відкликає своїх адвокатів із судового процесу щодо нього.

7 липня Регіональний центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги в Києві призначив адвоката Віталія Мешечека для захисту екс-президента Віктора Януковича.

29 червня Оболонський райсуд Києва ухвалив рішення про початок спеціального судового провадження щодо Януковича.

За даними Генпрокуратури, Януковича підозрюють у скоєнні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 111 (державна зрада), ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110 (пособництво в умисних діях, вчинених з метою зміни меж території та державного кордону України) та ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 437 (пособництво у веденні агресивної війни) Кримінального кодексу України.