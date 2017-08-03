СБУ спіймала на хабарі одного з керівників одеської ДСНС

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Четвер, 3 серпня 2017, 10:43

СБУ спільно з прокуратурою викрила на хабарництві одного з керівників Головного управління Держслужби з надзвичайних ситуацій в Одеській області.

Про це повідомляє у Facebook прес-центр управління СБУ в області.

"Оперативники спецслужби задокументували факти систематичного вимагання та одержання неправомірної вигоди зловмисником за сприяння в одержані дозвільних документів на використання об'єктів пожежного нагляду та уникнення інспекторських перевірок", - пояснили у відомстві.

Зокрема, правоохоронці затримали хабарника та посередника, який безпосередньо отримував кошти у підприємців, під час одержання чергової частини хабара у розмірі 10 тисяч гривень.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України.

Українська правда

Теми: Одеська область ДСНС хабар
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