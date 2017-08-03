Уряд хоче підвищити ціни на горілку, коньяк і вина

У четвер Міністерство економіки внесло проект постанови, в якій йдеться про підвищення цін на алкоголь від 2 до 11 відсотків.

Про це йдеться в проекті постанови "Про внесення змін у додаток до постанови Кабінету Міністрів України від 30 жовтня 2008 р. №957", передають "Наші гроші".

Так, ціни на горілку та лікеро-горілчані вироби планують збільшити на 8-11%; віскі, ром та джин – на 4%; коньяк (бренді) – на 3-6%; вина з додаванням спирту, ігристе та вермути – на 2%.

Після такого підвищення, наприклад мінімальна ціна півлітрової пляшки горілки становитиме 79,55 грн, а тризіркового коньяку – 119,46 грн.

Окрім того, у експертному висновку до проекту постанови вказано, що індекс споживчих цін за друге півріччя 2016 року становив 119,2% проти 105,9%, що враховувався при розрахунку діючого розміру мінімальних цін.

"Тому на сьогодні розмір мінімальних цін не відповідає реальним витратам суб’єктів господарювання на виробництво та реалізацію алкогольних напоїв", – йдеться у висновку.

Як відомо, востаннє уряд піднімав ціни на алкоголь у листопаді 2016 року. Тоді підвищили акцизи на горілку на 20%, коньяк - 17,6%, кріплені вина – 12%.