З гаманців вірусу-здирника WannaCry зникли всі гроші

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Четвер, 3 серпня 2017, 11:04

У ніч на 3 серпня хтось провів сім транзакцій і вивів усі 142 тисячі доларів у біткоінах з віртуальних гаманців вірусу-здирника WannaCry.

Про це пише "Медуза".

Згідно з повідомленням, транзакції зафіксував бот видання Quartz. Усі переводи були проведені протягом 15 хвилин.

Quartz зазначає, що гроші, швидше за все, пройдуть через ланцюжок інших біткоін-гаманців, щоб приховати кінцевого одержувача.

З гаманців нічого не знімали з моменту початку вірусної атаки 12 травня. Останнє поповнення гаманця на 606 доларів (ймовірно, черговий викуп) відбулося 24 липня.

Як повідомлялося, вірус WannaCry атакував урядові та комерційні установи з 12 травня 2017 року. Одними з перших були атаковані комп'ютери Іспанії, згодом вірус поширився на інші країни. Від вірусу також постраждали комп'ютери приватних осіб.

Станом на 17 червня зараженими були комп'ютери 150 країн, кількість заражених комп'ютерів перевищила 500 тисяч.

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Теми: інтернет вірус
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