Володимир Кличко йде з боксу
Титулований український боксер Володимир Кличко завершує свою спортивну кар'єру.
Про це повідомляє відоме німецьке видання Bild.
"Володимир Кличко (41) закінчив свою боксерську кар'єру за інформацією SPORT BILD. Таким чином, матч-реванш проти Ентоні Джошуа (27) не відбудеться", - йдеться у статті.
"Сенсація! Володимир Кличко більше не вийде проти Джошуа і закінчує кар'єру! Скоро розповім більше", - пише у Twitter кореспондент видання Альфред Дракслер.
+++Breaking+++ Wladimir Klitschko tritt nicht mehr gegen Joshua an und beendet Karriere! Gleich mehr bei @SPORTBILD— Alfred Draxler (@AlfredDraxler) August 3, 2017
Відповідну заяву зробив на своєму офіційному youtube-каналі і сам Кличко. Він сказав, що він завершує кар'єру боксера.
Доповнюється…
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