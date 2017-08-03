Володимир Кличко йде з боксу

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Четвер, 3 серпня 2017, 11:26
boxingnewsonline.net

Титулований український боксер Володимир Кличко завершує свою спортивну кар'єру.

Про це повідомляє відоме німецьке видання Bild.

"Володимир Кличко (41) закінчив свою боксерську кар'єру за інформацією SPORT BILD. Таким чином, матч-реванш проти Ентоні Джошуа (27) не відбудеться", - йдеться у статті.

"Сенсація! Володимир Кличко більше не вийде проти Джошуа і закінчує кар'єру! Скоро розповім більше", - пише у Twitter кореспондент видання Альфред Дракслер.

Відповідну заяву зробив на своєму офіційному youtube-каналі і сам Кличко. Він сказав, що він завершує кар'єру боксера.

Доповнюється…

Теми: Кличко спорт
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