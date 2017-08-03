Суд допитає екс-представника в ООН Сергеєва через лист Януковича Путіну

Державне обвинувачення подало до суду клопотання про додаткове судове засідання у справі Януковича, оскільки необхідно провести допит постійного представника України в ООН (2007-2015 рік) Юрія Сергеєва.

Про це заявив прокурор Руслан Кравченко під час засідання суду у четвер.

"Сторона обвинувачення просить змінити порядок вивчення доказів, тому що обвинувачення вбачає в необхідності допиту свідка Юрія Сєргеєва, який обіймав посаду постійного представника ООН і був свідком, як представник Росії Чуркін демонстрував лист Януковича до президента РФ Путіна", - зазначив він.

Прокурор пояснив, що починаючи з 15 серпня Сергеєв перебуватиме в Україні лише кілька днів, а його допит є дуже важливим.

"Призначити таке засідання на 15 серпня на 14.00 годину", - оголосив суддя Дев'ятко.

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