Прокурор у справі Януковича не знає про своє "засудження" в РФ

Прокурор у справі Януковича Руслан Кравченко стверджує, що не отримував від Російської Федерації жодних офіційних документів про своє заочне засудження.

Про це він заявив після засідання судового засідання у четвер, відповідаючи на запитання про заочне засудження в Росії.

"Мені з цього приводу нічого не відомо, жодних документів я не отримував", – сказав прокурор.

На уточнення про надану йому державну охорону Кравченко відповів: "Щодо моєї охорони дані засекречені".

Роман Кравець ,УП