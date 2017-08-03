У генсека Ради Європи кажуть, що конкурс до ВСУ був прозорим

Представник генерального секретаря Рада Європи вважає, що конкурс до нового Верховного суду України пройшов відкрито і публічно.

Про це повідомив в інтерв'ю "Укрінформу" спеціальний представник генсека РЄ в Україні Режі Брійя.

За його словами, Рада Європи уважно стежить за тим, як набирають суддів держав-членів. Це дуже чутливе питання, оскільки це впливає на незалежність, якою користуються судді, виконуючи свої функції.

"ВККС (Вища кваліфкомісія суддів - ред.) використовувала усі наявні засоби для дотримання принципів відкритості та публічності під час проведення конкурсу до Верховного Суду", - сказав Брійя.

Він наголосив, що "українське суспільство очікує, що нові судді Верховного суду будуть незалежними та неупередженими в судовій практиці протягом усієї своєї кар'єри, і ці принципи повинні бути дотримані також і під час набору та призначення суддів".

"Звіти ВККС, висвітлення конкурсної статистики, брифінги, зустрічі з громадянським суспільством, ЗМІ, міжнародними партнерами є явною ознакою прозорості та відкритості конкуренції. Я повинен зауважити, що ведення інтерв'ю з кандидатами або оприлюднення цих матеріалів на веб-сайті Комісії не є загальноприйнятою практикою держав-членів Ради Європи. Водночас ми розуміємо, що ці кроки вживаються українською владою з метою відновлення повної довіри до системи правосуддя, і тому ці заходи можна вважати ефективними на даному етапі", - повідомив Брійя.

Також, посилаючись на висновок Ради Європи "Про правила процедури роботи Громадської ради доброчесності", він прокоментував залучення до конкурсу ГРД України: "Європейські стандарти не забороняють залучення професіоналів, які можуть зробити корисний внесок у оцінку кандидатів у судді, для участі у цьому процесі. Однак роль цих фахівців може бути лише консультативною, але не вирішальною".

Як повідомлялося, 27 липня Вища кваліфікаційна комісія суддів оприлюднила списки 120 переможців конкурсу на посади до нового Верховного суду.

Проте доброчесність багатьох претендентів на посади в новому Верховному суді України викликала сумніви у Сполучених штатів.

На переконання Центру протидії корупції, через конкурс до складу ВС потраплять 80% старих суддів із сумнівною репутацією.

Деякі переможці рейтингу кандидатів до Верховного суду фігурували у журналістських розслідуваннях.

Водночас президент Петро Порошенко висловив велике задоволення тим, як пройшов конкурс до оновленого Верховного суду України.