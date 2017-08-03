В зоні АТО минулої доби загиблих немає

48 переглядів
Четвер, 3 серпня 2017, 13:37

За минулу добу через бойові дії на сході України не було втрат серед українських військових.

Про це повідомив на брифінгу у четвер речник Міноборони з питань АТО Андрій Лисенко, передає інформаційно-аналітичний центр РНБО.

"За минулу добу внаслідок бойових дій українські військові втрат не понесли", - повідомив Лисенко.

Також речник Міноборони уточнив інформацію щодо обстрілів бойовиків українських військових.

Так, більшість обстрілів на Донецькому напрямку була на ділянці фронту Кам’янка – Авдіївка – позиція "Шахта Бутовка". Там бойовики вели гранатометний обстріл між 16 годиною та північчю. Українські військові відкрили вогонь у відповідь.

На Маріупольському напрямку близько 21.30 бойовики з мінометів обстріляли житлові квартали села Водяного. Обійшлося без втрат мирних жителів.

Окрім того Лисенко повідомив, що поліцейські у Бахмуті затримали чоловіка, в якого вилучили гранати РГД-5 та Ф-1. Раніше його неодноразово ловили на зберіганні наркотиків.

Як повідомлялося, наприкінці минулої доби російсько-окупаційні війська посилили обстріли позицій сил АТО, використовуючи при цьому важке озброєння. Загалом бойовики зробили 30 обстрілів, використовуючи важку артилерію.

Теми: АТО
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
АТО: 30 обстрілів, бойовики застосували важку артилерію 3 серпня 2017, 07:46
День в АТО: Кількість провокацій зменшилася, але ЗСУ довелося відстрілюватися 2 серпня 2017, 20:13
За час агресії загинули 467 десантників – Муженко 2 серпня 2017, 15:43
powered by lun.ua
Головні новини
Путін виділив грант на повернення біженців на Донбас
Siemens втратить до 200 млн євро у Росії через скандал з кримськими турбінами
Суд допитає екс-представника в ООН Сергеєва через лист Януковича Путіну
Володимир Кличко пішов з боксу
Усі новини
Instagram дня

Мами підтримують тиждень грудного вигодовування

Кіно на БЖ

7 нових фільмів серпня