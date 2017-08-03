У Києві відкриють найбільший в Україні паспортний стіл – ДП "Документ"

Державне підприємство "Документ" планує відкрити 12 серпня в Києві новий офіс з оформлення паспортів. Кажуть що він буде найбільшим в Україні.

Про це повідомляється на сайті ДП.

"Ажіотаж навколо біометричних паспортів наразі триває. Але є надія, що незабаром черги трохи зменшаться. 12 серпня Державне підприємство "Документ" відкриє найбільший в Україні "Паспортний сервіс" по оформленню біометричних закордонних паспортів та ID-карток", - йдеться в заяві.

Повідомляється, що новий сервісний пункт запрацює на третьому поверсі універмагу "Україна", що на площі Перемоги.

Цей центр стане 26-м в мережі паспортного сервісу держпідприємства. Його площа буде 1400 квадратних метрів.

"Зараз йде ремонт приміщення та встановлюється обладнання. Для прийому документів, фотографування і зняття біометричних даних будуть використовуватися 27 робочих станцій", - йдеться в повідомленні.

В ДП зазначили, що отримати готові документи громадяни зможуть в 9 віконцях видачі. Планується, що новий центр, який буде функціонувати за принципом відкритого простору, в день зможе прийняти понад 1500 осіб.

Як повідомлялося, з початку запровадження безвізового режиму між Україною та Європейським союзом ажіотаж на отримання біометричного закордонного паспорта не спадає. Державна міграційна служба кожного дня оформлює 20-22 тисячі таких документів.

Українська правда