Skype знову став жертвою масштабного збою

786 переглядів
Четвер, 3 серпня 2017, 14:37

Користувачі популярного месенджера Skype по всьому світі знову зіткнулися зі збоями в роботі сервісу.

Про це повідомляє УНІАН із посиланням на дані сервісу Downdetector.

За його інформацією, збій зачепив десятки країн. "Ми знаємо про проблему, через яку користувачі не можуть отримувати та відправляти повідомлення в чатах. Інженерна команда вже займається цим питанням", - йдеться на сайті Skype Heartbeat.

Зокрема, з проблемами в роботі Skype зіткнулися користувачі України, Румунії, Білорусі, Росії, Болгарії, Італії, Франції, Іспанії, Чехії, Німеччини та інших країн.

Багато хто скаржиться на те, що в них не відправляються повідомлення або дуже довго йдуть до одержувача.

 
фото downdetector.co.uk

Як повідомлялося, подібна ситуація вже виникала в роботі месенджера 19 червня. Тоді Skype не завантажувався у частини користувачів Європи.

Теми: інтернет надзвичайна подія
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
В окупованому Луганську ув'язнили на 14 років проукраїнського блогера 3 серпня 2017, 13:34
З гаманців вірусу-здирника WannaCry зникли всі гроші 3 серпня 2017, 11:04
Грані 5G: невдовзі люди не відрізнятимуть віртуальний світ від фізичного 2 серпня 2017, 16:09
powered by lun.ua
Головні новини
Київ: Рух на Харківському шосе розблокували
Розенблат подарував сестрі частину будинка і позичив 7 млн
Путін виділив грант на повернення біженців на Донбас
Siemens втратить до 200 млн євро у Росії через скандал з кримськими турбінами
Усі новини
Спека

Що їсти, пити, як заснути, не захворіти у спеку

Дівчина з фотоапаратом

Як Ольга Якимович знімає побут війни