Віталій Кличко прокоментував нову кар'єру брата

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Четвер, 3 серпня 2017, 16:33

Мер Києва Віталій Кличко заявив, що останнім часом не говорив з братом Володимиром про його діяльність після полишення боксу.

Про це йдеться на сторінці очільника столиці у Facebook.

"Найближчим часом він сам дасть відповідь, чим буде займатися далі. Я впевнений, що він буде таким же успішним, як і в спорті. І хочу засвідчити: Володимир завжди зможе спиратися на підтримку свого брата. Бажаю йому успіху!" - сказав мер Кличко, у минулому також відомий боксер.

Водночас міський голова зауважив, що після останнього бою Володимира жодного разу не говорив з ним про його подальшу діяльність.

Як повідомлялося, у четвер титулований український боксер Володимир Кличко заявив, про завершення своєї спортивної кар'єри. При цьому він так і не сказав, чим буде займатися далі. Натякнув лише, що, поки був боксером, створив свій бізнес та об'єкти інтелектуальної власності, а також став отельєром, тренером, менеджером, промоутером та фінансистом.

Українська правда

Теми: Кличко спорт Київ
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