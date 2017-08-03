Затриманого "прокремлівського журналіста" взяли під варту

Корольовський районний суд Житомира ухвалив взяти під варту блогера-журналіста, якого підозрюють у державній зраді.

Про це повідомила прес-служба прокуратури Житомирської області.

"За клопотанням, погодженим із процесуальним керівником прокуратури Житомирської області, у середу, 2 серпня 2017 року, ухвалою Корольовського районного суду м. Житомира особі, яка підозрюється у державній зраді, обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення грошової застави", - йдеться у повідомленні.

За повідомленням прес-служби, підозрюваний декілька років співпрацював із представниками іноземної держави.

"Зокрема, готував та розповсюджував через мережу інтернет публікації, що містять елементи психологічного маніпулювання суспільною свідомістю та спрямовані на розпалювання національної ворожнечі", - зазначають у прокуратурі.

Окрім того, його звинувачують у розповсюдженні інформації про збір грошей для забезпечення діяльності бойовиків ОРДЛО.

Зараз 32-річному чоловікові, якому повідомили про підозру за статтями 111, 110, 161, 258-3 Кримінального кодексу, загрожує до 15 років позбавлення волі з можливою конфіскацією майна.

За інформацією російських ЗМІ, затриманого звати Василь Муравицький.

Як повідомлялося 2 серпня, у Житомирській області оголосили про підозру в державній зраді блогеру-журналісту, який нібито за вказівкою російських кураторів публікував антиукраїнські матеріали.