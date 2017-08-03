Адвокати Януковича вже хочуть справу проти дипломата Сергеєва

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Четвер, 3 серпня 2017, 17:47

Адвокати екс-президента України Віктора Януковича, котрий переховується в Росії, вважають, що колишній представник України в ООН Юрій Сергеєв має бути затриманий та притягнутий до кримінальної відповідальності "як співучасник державного перевороту в Україні у 2014 році".

Про це "Українській правді" повідомили в АО "AVERLEX", яке представляє інтереси Віктора Януковича.

Відповідне клопотання вже підготовлено адвокатами.

"Юрій Сергеєв брав активну участь у легітимізації силового захоплення влади 22 лютого 2014 року, коли Верховна Рада прийняла антиконституційну Постанову про самоусунення голови держави від виконання своїх повноважень та призначила дострокові вибори президента України", - заявив адвокат Віталій Сердюк.

Так, за словами адвоката, займаючи пост дипломата високого рівня (постійний представник України при ООН), Юрій Сергеєв доповідав представникам всіх країн ООН та засобам масової інформації, що все, що відбувається в Україні, має виключно законний та правовий характер.

"Але, такі дії були умисним дезінформуванням світової спільноти про реальні події", - заявляють адвокати.

Як відомо, Державне обвинувачення подало до суду клопотання про додаткове судове засідання у справі Януковича, оскільки необхідно провести допит постійного представника України в ООН (2007-2015 рік) Юрія Сергеєва.

Українська правда

Теми: Янукович ООН
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