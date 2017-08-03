Представник мера Полтави судиться з "Українською правдою" через блог судді

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Четвер, 3 серпня 2017, 18:32

Представник мера Полтави Олександр Ковжога позивається до Олени Притули як власника сайту "Українська правда" і судді Лариси Гольник.

Про це Гольник написала на своїй сторінці у Facebook у середу, оприлюднивши заяву Ковжоги.

"Представник мера Мамая в суді (у справі за корупційним обвинуваченням останнього) Олександр Ковжога позивається до мене та до Олени Притули як власника сайту "Українська правда". Хоче солідарно отримати з нас 30 тисяч гривень. За перенесені душевні страждання та втрату друзів", - написала вона.

За її словами Ковжога обурився через публікацію у блозі Гольник на УП, в якій вона розповіла про тиск на неї мера Полтави і його оточення, включно із Ковжогою.  

"Ковжогу обурили 3 абзаци з неї. Наприклад те, що я навела його репліку на свою адресу: "Якщо не хочеш по-хорошому, пожалкуєш!" Підтверджую істинність цих слів. На щастя, є свідки, які їх чули. У рамках кримінального провадження за фактом тиску на мене як на суддю я давала відповідні свідчення", - написала вона.

Українська правда

Теми: ЗМІ суд місцева влада
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