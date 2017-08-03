Донбас найменше з усіх регіонів підтримує вступ до ЄС – опитування

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Четвер, 3 серпня 2017, 19:00

У порівнянні з іншими регіонами України Донбас відрізняється найнижчою підтримкою вступу до ЄС і найбільшою підтримкою вступу до Митного союзу.

Про це свідчать дані опитування фонду "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва, повідомляє УНІАН.

Лише 23% жителів підконтрольного Україні Донбасу підтримують вступ до ЄС. Стільки ж мешканців підтримують вступ до Митного союзу.

Цікаво, що у Луганській області приєднання в перспективі до ЄС підтримують лише 14%, вступ до Митного союзу з Росією вдвічі більше - 27%. Відносна більшість (31%) вважає, що Україні не варто вступати у жодний з цих союзів.

У Донецькій же області підтримка вступу до ЄС значна вища - 32%, а прихильників вступу до Митного союзу дещо менше - 19%. Проте й тут відносна більшість (36%) віддає перевагу неприєднанню до жодного з цих союзів.

Опитування в Луганській і Донецькій областях (на контрольованій Україною території) було проведене фондом "Демократичні ініціативи" ім. Ілька Кучеріва (із залученням мережі фірми "Ukrainian Sociology service") протягом 1-11 липня 2017 року у Донецькій області та 8-26 липня у Луганській області.

Європейська правда

Теми: Донбас ЄС
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