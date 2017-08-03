Польська авіакомпанія LOT запускає новий рейс зі Львова

227 переглядів
Четвер, 3 серпня 2017, 19:40

Найбільша польська авіакомпанія LOT запускає рейс зі Львова до польського міста Бидгощ.

Перший рейс відбудеться в ніч з 3 на 4 серпня, повідомляє "Польське радіо".

Літаки курсуватимуть між двома містами щопонеділка та щоп’ятниці. Політ з Бидгоща до Львова триматиме 1 годину 20 хвилин.

Пасажири вирушать у подорож літаком "Bombardier Dash Q400", розрахованим на 78 місць.

"Сполучення між містами Бидгощ та Львів – це чудове вирішення для кількох тисяч українців, котрі вчаться та працюють в нашому регіоні. Це теж можливість подорожувати, яка відкривається для мешканців нашого воєводства", - заявив віце-маршал Куявсько-Поморського воєводства Збіґнєв Орловський.

За словами речника Польських авіаліній Андріана Кубіцького, попередні аналізи показують, що сполучення Львів-Бидгощ буде рентабельним.

Європейська правда

Теми: Польща Львів авіа
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
Меркель нагадали про війну: Польща готується вимагати репарації в Німеччини 3 серпня 2017, 16:25
Польща: нові санкції США проти Росії відповідають нашим інтересам 3 серпня 2017, 09:57
З Трампом і Богом за батьківщину: що підігріває політичний конфлікт у Польщі 1 серпня 2017, 15:41
powered by lun.ua
Головні новини
В Італії шість годин допитували українського нардепа
МОЗ запевняє, що у Супрун немає проблем із громадянством
Ціни можуть вирости значніше, ніж передбачалося - НБУ
Данилюк попросив ДФС перевірити всі його податки
Усі новини
Місто

Як на вулицях Києва з'явилися малюнки на плитках

Комікси

5 типів жителів міста, які проявляються в спеку