Українські військові збили безпілотник бойовиків — Міноборони

Українські військові на Приазов’ї збили безпілотний літальний апарат, який збирав інформацію для проросійських бойовиків.

Про це повідомляє прес-служба Міноборони.

Коли саме збили дрон відомство не уточнює, лише зазначає, що він рухався на висоті близько 800 м.

"Українські армійці знищили БПЛА та не дозволили сепаратистам здобути будь-які дані", - сказано у повідомленні.

Українська правда