Українські військові збили безпілотник бойовиків — Міноборони

1931 перегляд
Четвер, 3 серпня 2017, 21:44

Українські військові на Приазов’ї збили безпілотний літальний апарат, який збирав інформацію для проросійських бойовиків.

Про це повідомляє прес-служба Міноборони.

Коли саме збили дрон відомство не уточнює, лише зазначає, що він рухався на висоті близько 800 м.

"Українські армійці знищили БПЛА та не дозволили сепаратистам здобути будь-які дані", - сказано у повідомленні.

Українська правда

Теми: Міноборони
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
Шабуніна взяли на військовий облік, а комісара й офіцера покарали 2 серпня 2017, 14:01
Полторак: Оновлений держбюджет значно посилить бойову міць України 1 серпня 2017, 16:48
Гужва: Ніякої секретної інформації з Міноборони не отримував 1 серпня 2017, 16:25
powered by lun.ua
Головні новини
Суд виправдав генерала Держприкордонслужби, який отримав 10 років за хабар
Соратник Авакова нардеп Котвіцький регулярно порушує ПДР
В Італії шість годин допитували українського нардепа
МОЗ запевняє, що у Супрун немає проблем із громадянством
Усі новини
Візочкові ралі

Як мами вимагають доступності в Україні

Будьте щасливі

Інвестиції у власний час роблять людей щасливішими