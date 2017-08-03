Українські військові збили безпілотник бойовиків — Міноборони
Українські військові на Приазов’ї збили безпілотний літальний апарат, який збирав інформацію для проросійських бойовиків.
Про це повідомляє прес-служба Міноборони.
Коли саме збили дрон відомство не уточнює, лише зазначає, що він рухався на висоті близько 800 м.
"Українські армійці знищили БПЛА та не дозволили сепаратистам здобути будь-які дані", - сказано у повідомленні.
Українська правда
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